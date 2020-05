Furibunda. Magaly Medina no soportó que Angie Jibaja tildara de “viejito buena gente” al hombre que le disparó hasta cuatro veces. La periodista arremetió contra la modelo y dijo que “pretende agarrar de tonta” a la gente.

“Lo describe como un viejito buena gente, un viejito buena gente no tiene drogas en su casa y armas (...) Además, yo no entiendo por qué sigue negando el romance que tuvieron (...) un viejito buena gente no te amenaza, no te dispara dos balazos, ni a los policías”, mencionó Magaly Medina.

“Un viejito buena gente que me daba asco, eso no es un viejito buena gente, es un viejito mañoso, bandido, que no tiene nada de buena gente. Era un hombre violento, agresivo y además, consumidor de cocaína”, indica Magaly Medina.

Magaly Medina se mostró furiosa porque Angie Jibaja negó la relación que tuvo con el hombre que le disparó y que se drogaba con él. “Angie dice no, jamás, es un abuelo, sí claro. cómo no, qué cosa crees que todo el público somos una sarta de idiotas que no entendemos nada, eso es lo que a mí me enoja de ella, es una drogadicta que no quiere reconocer que tiene esa enfermedad”, continúa Magaly Medina.

Magaly destruye a Angie Jibaja por negar relación con hombre que le disparó (TROME)

