Pese a que Michelle Soifer manifestó que no le incomodan las críticas hacia su nueva apariencia , Magaly Medina volvió a tocar el tema de su nuevo estado físico, por lo que decidió abrirse y contar que ella padeció de anorexia durante el tiempo que estuvo en prisión.

La conductora afirmó que en ese tiempo sentía que la ropa no le quedaba bien, pese a que sus familiares y amigos le expresaban preocupación por su pérdida de peso y que el caso de Michelle Soifer le preocupa a pesar que ella manifieste que todo en su programa es ‘crítica y crítica'.

“Yo me volví anoréxica y no lo sabía. Todo el mundo me decía que yo estaba demasiado, excesivamente delgada, pero yo me veía gorda, desgraciadamente es una enfermedad que se necesita ayuda”, dijo Magaly al preocuparse por el peso de Michelle.

“La gente puede decir muchas cosas mientras yo me sienta contenta como estoy, todo está bien. Mientras tenga salud es lo más importante. Yo soy feliz porque la ropa que tenía antes solo que me queda unas cuantas cosas. Solo he bajado dos kilos más de lo que pesaba antes, cuando era delgada, solo que la gente se ha acostumbrado a verme voluptuosa”, dijo más temprano Michelle Soifer para las cámaras de América Espectáculos.

“Antes pesaba 54 kilos y ahora peso 52 kilos, es lo mismo. Trabajo con una empresa que ve todos los días mi comida, desde el desayuno, mi media mañana hasta mi media tarde porque hay que llevar una buena alimentación. No me mato de hambre, como riquísimo. Puedo comer una rica lasaña o una ensalada con pollo. Es decir, es una dieta balanceada”, añadió la popular ‘Michi’.

La cantante señaló que con el peso que tiene actualmente se siente mejor. “Me siento más rica, más apretadita y más sexy. Y de vez en cuando pongo una foto en bikini y mis fans me dicen ‘que tal cambio’ y para eso era la operación para hacer un cambio”, recalcó.

“NO ES SALUDABLE”

“Ella reconoce que hay una baja de peso brutal. Ella esta pesando ahora 52 kilos y que tiene que pesar 54. Es poquísimo. Ella tiene que estar entre 54 y 56 kilos. No es que estemos criticando o hablar por hablar y es porque, precisamente a ella no se le ve bien y a ninguna mujer se le ve bien así de flaca”, sostuvo Magaly Medina

“Es una delgadez que no parece saludable. 26 kilos es un montón. Yo peso 55 kilos y ella es una persona bajita, menudita y necesita más peso”, agregó.

Asimismo, le recomendó a Michelle Soifer acudir al psicólogo para “que te enseñe, te cambie la mentalidad de la forma en que tú te venías alimentando, pero ella dice que no tiene tiempo y yo creo que la salud está primero”.

Asimismo, comparó la anatomía de Michelle Soifer con la de sus demás compañeras de ‘Esto es Guerra’ y sostuvo que la diferencia es preocupante. “Miren la diferencia con sus demás compañeras, personas que no se han debido hacer la banda gástrica, pero se conservan delgadas y así es su contextura... Ahora ella comparada con las demás, está muy delgadita”.

Magaly Medina cuenta que sufrió de anorexia cuando estuvo en prisión (TROME)

