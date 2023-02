SE CONFRONTAN. La pelea del ‘Activador’ Anthony Aranda con Magaly Medina continúa y es que la pareja de Melissa Paredes continúa respondiéndole a la ‘urraca’, pese a que ella parece haber dado por finalizado su tema. Mediante las redes sociales, el bailarín llamó mentirosa a la conductora y la acusó de editar un video para perjudicarlo.

“ Como no sabes sostener tu mentira, dijiste cualquier cosa. Mentiste, editaste tu video y no te salió y quedaste una vez más como mentirosa . Yo no dije que soy dueño de algo, lo que pasa que quieren enredar a la gente”, dijo.

Las declaraciones del ‘Activador’ se da luego que Dennis Montejo, el director de la academia donde trabaja Anthony, pidiera a la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ que presente sus declaraciones sin editar. Según precisó, el polémico bailarín sí labora como director en su centro.

A través de su Instagram, el ‘Activador’ se grabó junto a Melissa con un filtro que les hace ver con la ‘boca grande’, en clara referencia a la ‘urraca’.

MAGALY SE BURLA DE ‘ACTIVADOR’ Y LO LLAMA MAMARRACHO

SE BURLA. Magaly Medina contestó efusivamente a la modelo Melissa Paredes y a su pareja Anthony Aranda luego que anunciaran una posible demanda al decir “mis abogados ya están trabajando”. La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ no dudó en burlarse y arremetió duramente tildándolos de “mamarrachentos”.

“Hay unos mamarrachentos de por ahí que salen a decir ‘porque seguramente Magaly quiere parar en la cárcel otra vez’. A mí no me amenaces, menos estos de dónde han salido, pobrecitos, se creen célebres, se hicieron conocidos por un ampay horrible y vergonzoso. No tienen ni para pagar la luz y vienen a decir que ‘mi abogado se están encargando’. A mí realmente me dan risa, creen que me voy a atarantar, que un mamarracho me quiere demandar, vayan a trabajar ”, dijo.