¿NO VA MÁS? Magaly Medina aseguró que Anthony Aranda, el ‘Activador’ de Melissa Paredes, ya no regresaría a ‘Esto es Guerra’, esto luego de salir intempestivamente tras lesionarse el tobillo en marzo, a menos de un mes de iniciar el reality.

“ El ‘Activador’ ya no regresaría a ‘Esto es Guerra’ n ada más para regresar las zapatillas y el uniforme que le dieron. Ya está caminando, ya va a los conciertos, ya no tiene ninguna lesión, pero no le han dado pelota”, expresó la ‘urraca’ durante su programa.

Según Magaly Medina, el motivo principal de la supuesta salida del bailarín de EEG es que su imagen no “vendería” como lo habían esperado.

“El activador nada, ya está bien, pero no lo han llamado ni siquiera para que muestre el vendaje que le han puesto en la clínica. Lo que pasa es que parece que nadie quiere tener en su programa al ‘Activador’, parece que él no vende pues ”, manifestó.

Magaly Medina detalla que otros chicos reality fueron llevados hasta con muletas

La conductora de ‘Magaly TV: La Firme’ recordó que cuando Jossmery Toledo y Elías Montalvo se lesionaron, ambos fueron llevados al programa a pesar de ello.

“Ha habido lesionado como Elías Montalvo y fue a trabajar en muletas. Cuando se cae, a los dos días lo mostraron en muletas porque era un tema que le generaba atención pública (…) Jossmery Toledo se lesionó y a los tres días la llevaron a la competencia con muletas para que la gente la vea cojeando. Aunque no hagan nada, la llevan para que se pare como un poste”, manifestó.

Asimismo, recordó que en el caso del ‘Activador’ eso no pasó. “Seguramente el bailarín no les funciona, ya se dieron cuenta, ya nadie quiere hablar de él. Además, qué más hace a parte de bailar ¿ser el novio de Melissa Paredes, el atrasador del ‘Gato’ Cuba?”, agregó.

