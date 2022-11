Magaly Medina usó unos minutos de su programa para anunciar que la justicia rechazó la apelación que hizo Andy Polo para enjuiciarla por la presunta comisión del delito contra el honor, en la modalidad de difación agravada, luego que la urraca lo calificara de ‘infiel’ cuando expuso el caso de Génesis Alarcón.

Su abogado se enlazó en vivo con su programa y explicó que la conductora habló amparada en el derecho de opinión. “Tu le habías dicho prepotente, infiel, irresponsable... una serie de adjetivos, pero lo hiciste usando el derecho de opinión y es un artículo constitucional, un derecho que tiene toda persona, no hay delito de opinión, es más, el documento también señala que tú diste tu opinión respecto a hechos objetivos que denunció la señora Génesis”, indicó.

Magaly Medina aseguró haberse sentido sorprendida al leer gran parte de la resolución que declaró infundado el recurso de apelación de Andy Polo, un folio de 19 páginas. “Hasta me ha servido para aprender un poco sobre libertad de expresión, sobre el derecho de opinión, yo no tengo opiniones de las personas porque se me ocurren, acá yo tengo un caso de denuncia por violencia contra el grupo familiar ”, dijo la urraca.

Finalmente, la conductora de Magaly Tv La Firme indicó que espera que otros jueces imiten este ejemplo. “Ojalá se tomen el trabajo de leer nuestra constitución, el código penal”, refirió.

Abogado de la urraca se enlazó con su programa y aseguró que Magaly habló amparada en el derecho de opinión.

