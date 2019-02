Magaly Medina anunció contrademanda a Nicola Porcella por difamación tras el caso de Poly Ávila

Magaly Medina anunció que iniciará una contrademanda a Nicola Porcella después que el integrante de Esto es Guerra indicara que iniciaría acciones legales contra el programa 'Magaly Tv. La firme' en cortas declaraciones para 'Estas en Todas' tras la denuncia realizada por Poly Ávila, quien aseguró haber sido drogada durante una de las populares fiestas de verano organizadas por los chicos reality.

"Cuando he estado en televisión, la defensa de la verdad ha sido mi estandarte, mi bandera, decir la verdad y buscar la verdad. A mí no me vas a venir hablar de verdad porque esta investigación recién está comenzando en los fueros legales", inició Magaly Medina respondiendo a Nicola Porcella.



Magaly Medina recordó que Nicola Porcella ya le había enviado una carta notarial amenazando con demandarla.



"Te quiero decir que puedes recibir una contrademanda por estar difamándome públicamente, por decir que yo dije estas cosas que jamás mencioné", agregó Magaly Medina.



Magaly Medina confirmó que estaba respondiendo la carta notarial de Nicola Porcella con "otra carta notarial", a través de los abogados de ATV.



"Espero que te tranquilices, analiza y lee bien. Si quieres te mando los videos de mi programa para que los veas detenidamente para que después no peques de desinformada", sostuvo Magaly Medina.



Finalmente, Magaly Medina se puso a bailar a ritmo de lacanción 'Lindo pero Bruto', de Thalía y Lali Espósito, mientras se reía.



"Entonces, Nicola Porcella, si quieres ser lindo pero bruto como la canción, demandáme", concluyó Magaly Medina.