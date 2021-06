Magaly Medina habló sobre la salida de Aldo Díaz, más conocido como ‘El Apoteósico’, por la puerta falsa de ‘El artista del año’ luego que en su programa revelara los chats de la vergüenza donde hablaba mal de Gisela Valcárcel, que hicieron explotar a la rubia para que, posteriormente, el co-coanimador sea despedido del reality de baile.

“Resulta que ‘Apoteósico’ ya no fue de la partida de ‘El artista del año: todo por bocón y hablar mal de su jefa. A la señito no le gustó que haya dicho que gracias a él amasó toda su fortuna, así que lo sacó en una. Sin pedir permiso a nadie”, dijo la ‘urraca’.

Magaly Medina lamentó que siempre Gisela Valcárcel se tenga que enterar lo que pasa con sus trabajadores o exparejas en su programa.

“Siempre le pasa, con nuestro programa. Las cosas de Roberto Martínez y Carmona se la contamos acá (...) Este hombre (’Apoteósico’) bastante desubicado lo celebró demasiado a Gisela”, agregó.

Magaly Medina concluyó recordando que en su programa puso los chats de la vergüenza entre su reportero y ‘Apoteósico’ donde habla mal de Gisela Valcárcel, lo que desencadenó en su salida de El artista del año.

SALIDA POR LA PUERTA FALSA DE ‘APOTÉOSICO’

De acuerdo a lo que se pudo conocer, previo a las grabaciones de ‘El Artista del Año’, Aldo Díaz llegó rápidamente a Pachacamac para cumplir con su trabajo, pero en la puerta del canal, seguridad le comunicó que ya no trabajaba más en el canal y que no podían dejarlo ingresar . Es así que ‘El Apoteósico’ decidió dar media vuelta e irse del lugar sin pena ni gloria y sin reclamos, pues sabía lo que había hecho y todo el Perú también.

La noche anterior Magaly Medina decidió responder a una entrevista que Aldo Díaz había dado a Trome en donde manifestó que los ‘urracos’ de la conductora de Tv lo estaban siguiendo con la única consigna de hacer quedar mal a Gisela Valcárcel.

La ‘urraca’ aseguró que no había mandado a seguir al co-conductor del programa de América Televisión y que nunca había escuchado sobre él, sin embargo, expuso unos chats que lo dejan mal parado. “Desubicación al máximo. Qué gente tan leal que tienes al lado (...) Te vas enterado la cara de tu ‘Apoteósico’. El mundo de la televisión está lleno de hipócritas”, dijo luego de dar a conocer los chats de la vergüenza.

“No me han llamado. Me cambiaron por Orderique”, escribió Aldo ‘Apoteósico’ Díaz a un ‘urraco’, a quien le pidió una entrevista para “que se luzca”, aseguró Magaly Medina.

Luego, Aldo ‘Apoteósico’ Díaz es consultado por Gisela Valcárcel porque aún no lo llamaba para ‘El artista del año’. “No la voy a llamar ni c*****. Es desleal esa huev*** (...) Ni siquiera gracias por todos los años que le ayudé a amasar su fortuna. Le corresponde a ella o al post productor (que me llamen)”, indicó.

LA FURIA DE GISELA

En su edición del sábado 29 de mayo, Gisela Valcárcel explicó lo mal que se sintió al enterarse de la traición y todo lo que dijo Aldo Díaz. “Ahora es manzanilla, pero antes... Yo siempre dije que la televisión era mi mundo y que yo había conocido de fidelidad. No sé si todos saben lo que me ha dicho Aldo, el tristemente conocido como Apoteósico. En serio me ha dolido”, dijo apenada.

Sobre lo de amasar la fortuna, la rubia hasta bromeó con esa frase y manifestó que “yo era la amasada”. “Les digo algo más, que si Aldo no está, yo sí tengo amigos en la TV y ayer con carita de Garfield le pedí que me acompañara”, en referencia a Choca Mandros, quien se convirtió en su nuevo co-animador .

Asimismo, en otro momento de ‘El Artista del Año’, Gisela le advirtió a Edson Dávila que no perdonará otra traición. “A mí ya uno me pagó mal, por eso siempre me dicen que yo siempre tengo la culpa. A mí me la hace usted y me voy donde su madre”, le advirtió.

EL APOTEÓSICO MUDO

Trome intentó comunicarse con Aldo Díaz, pero se disculpó indicando que no puede dar declaraciones, pero cuenta de Instagram se llenó de mensajes criticándolo por su mal accionar contra Gisela Valcárcel.

Asimismo, tampoco se ha pronunciado en sus redes sociales por este estrepitoso final en la TV.