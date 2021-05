Magaly Medina respondió a Aldo ‘Apoteósico’ Díaz, co-conductor de ‘El artista del año’, y expuso unos chats de un ‘urraco’ que conversó con él y habló mal de Gisela Valcárcel. El nuevo figuretti de Chollywood había asegurado a Trome que los reporteros de la conductora de televisión querían hacerle un ‘ampay’ para después burlarse de la rubia.

La ‘urraca’ aseguró que no había mandado a seguir al co-conductor del programa de América Televisión y que nunca había escuchado sobre él, sin embargo, expuso unos chats que lo dejan mal parado.

“No me han llamado. Me cambiaron por Orderique”, escribió Aldo ‘Apoteósico’ Díaz a un ‘urraco’, a quien le pidió una entrevista para “que se luzca”, aseguró Magaly Medina.

Luego, Aldo ‘Apoteósico’ Díaz es consultado por Gisela Valcárcel porque aún no lo llamaba para ‘El artista del año’. “No la voy a llamar ni c*****. Es desleal esa huev*** (...) Ni siquiera gracias por todos los años que le ayudé a amasar su fortuna. Le corresponde a ella o al post productor (que me llamen)”, indicó.

Magaly Medina le mandó un mensaje a Gisela Valcárcel: “Desubicación al máximo. Qué gente tan leal que tienes al lado (...) Te vas enterado la cara de tu ‘Apoteósico’. El mundo de la televisión está lleno de hipócritas”, concluyó.