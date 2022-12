No se quedó callada. Magaly Medina criticó a las conductoras de América Hoy, después de ver como defendían y se reían de la actitud de Nicola Porcella frente a sus vecinos.

Durante el programa matinal, Porcella habló de las fiestas que realiza, las cuales generan incomodidad a los habitantes del edificio en donde vive. Es así que la ‘Urraca’ se mostró indignada y habló sobre el tema.

“Qué gracioso, eso es chiste para él, para los productores, bueno, no vamos a hablar de las bobas que conducen el programa porque no tienen nada de cerebro, van a ver una cosa así y no van a poner el equilibrio porque te estás burlando de tu público”.

Medina también increpó la moral del chico reality y lo tildó de ‘misógino’, por burlarse de las quejas de su vecina y no tomarlas en cuenta.

“ Es egoísta, misógino, le interesa dos pepinos estarse riendo de todos los habitantes de su edificio porque es lo que ha hecho en la mañana, reírse de ellos junto con la colaboración de las tontas que conducen el programa y por supuesto del productor que debería de ser pensante”.

Por último, la pelirroja le pidió a la Municipalidad de Miraflores que se ocupe del caso, ya que no es un tema que genere risas, sino, que debe solucionarse por respeto a los demás.

Magaly destruye a ‘América hoy’ por tapar a Nicola Porcella

Magaly arremete contra conductoras de ‘América hoy’ por tapar a Nicola. Video: ATV

