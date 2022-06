Magaly Medina criticó la entrevista que realizaron en Día D a Guillermo Dávila sobre su relación con su hijo peruano Vasco Madueño y la consideró una falta de respeto hacia la lucha del joven Vasco y su madre. “Acá nos abrimos muchísimos frentes tratando de defender causas que consideramos justas para que no otros vengan a ser títeres y sobones”, afirmó.

La periodista consideró que en Día D se le faltó el respeto a la lucha que emprendieron Madueño y su madre para que Dávila lo reconozca como su hijo. “Acá en Día D le hicieron un homenaje, con preguntas bastantes debiluchas sobre Vasco”, manifestó Magaly.

‘La Urraca’ afirmó que crítica a Día D sin importar que sea de su canal, ATV. “Es intolerable su falta de empatía con una campaña que aquí hicimos, acá en horario estelar nos desgañitamos todo el tiempo y nos abrimos frentes tratando de defender causas que consideramos justas para que no otros vengan a ser títeres y sobones. Por que es lo que son, periodismo de sobonería no me pidan a mí”

TROME | Magaly Medina criticó a Día D por entrevista a Guillermo Dávila (Magaly TV)

Pero Magaly Medina no solo criticó el reportaje de Día D a Guillermo Dávila , también se refirió a la entrevista que le hicieron a Néstor Villanueva. “El programa de mi canal se ha convertido en una especie de ... Los que tienen algo contra este programa, aquellos a quienes yo combato aquí (le dan cobertura) ... Bueno le dieron apertura a Nestor Villanueva en Día D”, manifestó.





