Magaly Medina se mostró sorprendida por los comentarios de algunos de los periodistas deportivos más conocidos sobre la denuncia contra el futbolista Andy Polo, realizada por la mamá de sus hijos Génessis Alarcón. Entre ellos, Eddie Fleischman, a quien tildó de ‘siempre haber sido tibio’.

Para Medina, ninguno de los programas deportivos se ha pronunciado de una forma severa del caso de Andy Polo, a quien la madre de sus hijos denunció. “Como siempre, se hacen los locos”, manifestó.

Magaly lanzó sus dardos contra Erick Osores y Óscar del Portal, pero también contra Eddie Fleischman, quien tuvo un largo paso por ATV durante muchos años.

“EDDIE FLEISCHMAN SIEMPRE HA SIDO TIBIO”

‘La Urraca’ compartió un extracto de las declaraciones de Eddie Fleishman en su programa de Willax. En ellas se puede escuchar al periodista deportivo decir que si las denuncias se confirman, son motivo suficiente para no ser convocado a la selección nuevamente y ser separado del Portland Timbers.

“Eddie Fleischman siempre ha sido tibio. Ha sido mi compañero acá en ATV durante muchos años y siempre ha sido tibio, incluso en la epoca en que sacamos nuestros ampays más contundentes, nunca se ha enfrentado a los jugadores”, aseveró ‘La Urraca’.

MAGALY TAMBIÉN CONTRA ERICK OSORES Y DEL PORTAL

Otros de los periodistas que fueron objetos de las críticas de Magaly Medina por sus opiniones sobre el caso de Andy Polo, fueron los conductores de Fútbol en América, Erick Osores y Óscar del Portal.

Sobre Osores, Magaly se mostró sorprendida porque el comentarista dijo ‘que Andy Polo la estaba pasando mal’. “Para él Andy Polo la está pasando mal, no su esposa, no sus hijos que no tienen que comer, para Erick Osores no importa que esos niñitos duerman con su mamá en una cama improvisadas, en una casa como de acogidas por un familiar”, manifestó.

En tanto, sobre Del Portal dijo ‘que es otro que siempre habla’. “Ellos son opinólogos de deportes y por supuesto que tiene que ver mucho la vida personal de un futbolista y por supuesto sí son de la selección. ¿Qué podemos pensar de un tipo que hace goles; pero es un golpeador de mujeres’ ¿De alguien que abandona a sus hijos y qué no les da de comer?”, manifestó la periodista.

Magaly Medina también destacó, en oposición, que Sergio ‘El Checho’ Ibarra y Paco Bazán sí se hayan pronunciado sobre la grave denuncia contra Andy Polo.

