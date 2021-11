En la edición de este lunes de Magaly TV La Firme, la ‘urraca’ antes de presentar una nota no dudo en tocar el tema de hoy. El divorcio de Rodrigo Cuba y Melissa Paredes, sin embargo, mientras contaba el hecho a sus televidentes, no dudo en atacar al padre del futbolista por la manera como se expresó del suceso.

“En una relación no hay terceros que se deben de meter, su hijo no es un niño, él hace muchos años que cruza la pista solo. Este señor Cuba no entiende, que el casarse, divorciarse, es una decisión personal. Las personas tienen que tomar sin presiones familiares, amicales, y de la sociedad. No tienes que acompañar a tu ‘hijito’, a que firme su divorcio, y no tienes que celebrar nada. Por qué no tienes nada que celebrar, acá dos vidas perdieron así mismas, y el proyecto de vida se deshizo en el camino, y una niña finalmente se quedó sin padres”, afirmó Magaly Medina.

No está de acuerdo con la tenencia compartida

Una de las condiciones del divorcio, fue la tenencia compartida por 3 días y medio para ambos padres. “A mí no me parece que pare tres días y medio en una casa y otra, la pobre niña va de un lado a otro, y eso le puede causar inestabilidad en su carácter. Por eso, yo creo que no hay nada que celebrar. Su bronca con su exnuera le hace hablar de más”, sentenció.