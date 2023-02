“Si me consideras una crack al margen de que te critique para qué te arañas y para qué insultas a mis pobres seguidores. Zombis les ha dicho, no son zombies, me quieren, me defienden, se pelean con otros”

“Así como yo también tengo enemigos y detractores tas,bién hay una legión de personas a los que no llamaría zombis, porque yo no tendría esos epítetos discriminatorios tan humillantes para la gente que me sigue sin conocerme”

“La televisión me enseñó a ser muy agradecida con el público porque entro a as hogares sin tocarle la puerta, sin pedirle permiso. Por eso cuando mee encuentran en la calle me saludan como si me conocieran de años”.