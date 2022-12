Le devuelve el ‘golpe’. Magaly Medina mostró un video que mostraba a Jonathan Maicelo junto a Samantha Batallanos. Ambos fueron captados en horas de la madrugada, después de pasar la noche en una discoteca ubicada en Lince.

Cabe recordar que la modelo fue captada semanas antes junto a Duilio Vallebuona, cuando este se encontraba en la búsqueda de su mascota, la cual se había extraviado.

En las imágenes puede verse como Maicelo aparece en ‘boxer’ para recoger un pedido de comida. Según informó Medina, la pareja se dirigió a la propiedad del deportista a pasar la noche: “Ellos salieron del lugar entre las 3 o 4 de la mañana y se dirigieron al gimnasio del Maicelo”.

Después de emitir la nota, la ‘Urraca’ le envió algunos puyazos al boxeador, debido a la actitud de Samantha. La pelirroja dejó en claro que Batallanos: “No estaba muy feliz de lucirse”, ya que retrocedió el asiento del vehículo para que no la vean con él.

“Ella todavía sigue escondiéndose, Maicelo ella no se siente tan feliz de lucirse contigo. Porque si tú te sientes orgulloso de estar con una persona, no necesitas esconderte”.

Además, indicó que el romance no tendría un buen final y le auguró poco tiempo: “Por cuánto tiempo, no lo sabemos. Maicelo no te podemos garantizar que esta relación sea larga y tenga un ‘happy ending’”, expresó la periodista de espectáculos.

Magaly Medina arremete contra Jonathan Maicelo

Magaly arremete contra Maicelo. Video: ATV

