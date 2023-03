Les da con palo





Mi hijo se sentía feliz y orgulloso de qué ene su universidad los profesores me detestaban

para él era algo normal. Él creció con los titulares horrorosos de ese tiempo que de mí decían de todo. Él no estuvo encerrado en un búnker y ajeno a la realidad.

No me dolía por los idiotas de sus profesopres, unos pobres imbéciles que en vez de palpar la realidad lo que te enselñaban eran Ah no ese no es el tipo de hacer televisión

gente que enseña en las univesidades y qyue jamás ha pisado la redacción de un diario, jamás ha hecho un poprgrma de televisión y no saben nada

Ellos que sabrán de rating nosiotros tenemos que cautivar a una audicencia que sabrá el prtofesor que te enseñla purta teopría. ña practica es diferenrte.