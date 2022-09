Magaly Medina utilizó varios minutos de su programa para responderle a Olenka Zimmermann, quien calificó a la conductora de ATV como “estúpida y disforzada” por criticar el contenido de su OnlyFans.

“Olenka Zimmermann se picó porque le descubrimos que su ‘Only bamba’ tenía un montón de fotos que cualquiera puede conseguir en Google. Le salió todo lo barriobajera y chabacana que siempre ha sido porque ella siempre ha sido una mujer bien ‘vulgarona’ y siempre ha tenido escándalos”, comentó Medina en la reciente edición de “Magaly TV: La Firme”.

La conductora recalcó que no pretende bajarse al nivel de Zimmermann porque la considera vulgar: “Ella es así, una mujer grosera y vulgar. La chabacanería no es mi territorio, ella sí se mueve mejor ahí, pero yo no. Ella es bastante ordinaria y con personas así, yo mantengo mi distancia”.

Olenka Zimmerman insulta a Magaly por criticar su Onlyfans

Olenka Zimmerman decidió responderle a Magaly Medina por cuestionar el contenido de su cuenta de Onlyfans. La conductora del programa “Crónicas de Impacto” tildó de estúpi** a la presentadora de ATV.

“En ese programa solo han pagado y visto lo que se considera en el OnlyFans como ‘regalo’, que es lo que se obtiene solamente por el precio de suscripción. La mayoría de fotos son actuales, obviamente, además de mi archivo. Así que no han visto nada en realidad”, dijo a Zimmerman al medio Infobae.

“No entiende porque es estúpi** y disforzada, no atina... El que quiere celeste que le cueste, y para eso hay que pagar más que la suscripción, no seas tacaña pues, Magaly. Un saludo al editor de su programa que me sacó regia. Me han caído más suscriptores después de su nota”, puntualizó.

