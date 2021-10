Magaly Medina criticó severamente a Rebeca Escribens luego que −en la edición de este jueves del bloque “América Espectáculos”− la también actriz manifestara que no era su deber ni su trabajo dar una opinión respecto al ampay que protagonizó Melissa Paredes y el bailarín Anthony Aranda.

“Si ustedes están esperando que yo emita un juicio de opinión, no lo voy a hacer, no, no es mi deber, no es mi trabajo y no lo quiero hacer. No ha sido mi intención nunca que sea esa mi función desde que estoy sentada aquí”, dijo Escribens este jueves 21 de octubre en el bloque que conduce.

Magaly Medina se mostró sorprendida y señaló que no entendía por qué Rebeca había evitado hablar respecto a las polémica imágenes que protagonizo la conductora de “América Hoy”.

“A mí la que me asombro que se haya mordido la lengua hoy es Rebeca Escribens, no quiso hablar del tema. Y ella, cuando ve cosas como lo de Josimar, lo de los otros cantantes, les jala las orejas, les dice cosas”, dijo en la edición de este jueves de “Magaly TV: La Firme”.

En otro momento, Medina cuestionó para qué estaba Rebeca frente al bloque de “América Espectáculos”.

“Ahora ella dice: ‘Ustedes están esperando que yo emita un juicio de opinión, no lo voy hacer, no, no es mi deber’ (…) O sea, para qué está ahí, ¿Para leer el teleprompter, para cantar una canción, para bailar, para fregar a Verónica Linares, para hacer un chiste? Para qué está ahí como una calabaza plantada dentro de un set de televisión”, acotó.

Para la figura de ATV, la actriz debió decir algo. “Cuando quiere sí da su opinión, claro, bien blanda siempre. Pero por qué no emitir un juicio, no un juicio, pero al menos decir algo”, afirmó.

“Ella como ofendida, como si la estuvieran obligando alguno de los productores periodísticos y ella dijo no, no es mi deber, no es mi función, bien así, como llamándole la atención a alguien que le estaba ordenando, bueno, en fin”, acotó.

