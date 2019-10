Magaly Medina arremetió con todo contra Jazmín Pinedo y llamó 'Neuronas al mando' al programa de Latina | VIDEO

¡Se le salió el indio! Magaly Medina no dudó en responder y poner en su sitio a Jazmín Pinedo , quien esta mañana insinuó que Mario Irivarren sería el que armar sus propios ampays para que se hable de él en los medios de comunicación. La periodista le aclaró que " para hablar y para comer pescado hay que tener mucho cuidado" y "si quieres decir que en mis ampays hay algo raro, dilo con todas las letras y pruébalo".



"Yo no soy amiga de Mario Irivarren, ni me interesa. De mis ampayados ni soy amiga ni enemiga. Solo soy una periodista de espectáculos haciendo su trabajo", aseveró Magaly.

Asimismo, tildó de "boba' y 'tonta' a Jazmín Pinedo y de paso se lanzó contra el programa 'Mujeres al mando' de Latina al que cambió de nombre por 'Neuronas al mando'.



"Eso de tener 6 animadores ¡Ay Dios Mío! debe ser porque con una no hay cerebro suficiente, por eso ponen 6 a ver si todas hacen un poquito de neurona cada una y así las 6 dan una neuronota", dijo soltando una carcajada.

" Neuronas al mando. Pongan a poner a trabajar suas neuronas antes de manchar la reputación de mi trabajo y de mis ampays. Acá se trabaja y la que conduce y dirige este programa es una mujer periodista que no necesita de 6 media neuronas", finalizó Magaly Medina.