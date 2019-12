Magaly Medina arremetió contra Milagros Leiva después que la conductora del noticiero matutino de ATV indicara sobre la infidelidad de Pedro Gallese tras su ampay que “si lo haces, hazlo bien, tonto”. El arquero de la selección peruana y Alianza Lima pidió disculpas públicas a su esposa Claudia Díaz, luego de que se difundieran imágenes suyas saliendo de un reconocido hotel en San Miguel con una joven de 19 años.

La ‘Urraca’ lamentó las palabras de Milagros Leiva acerca del ampay a Pedro Gallese. “Ojos que no ven, corazón que no siente. Si Magaly (Medina) estaba detrás de él”, dijo la conductora del noticiero matutino de ATV.

Magaly Medina pidió que cortaran la transmisión porque no soportaba que “una mujer diga eso. Por más que sea una persona que trabaja en el canal. Discrepo abiertamente".

“¿Ojos que no ven, corazón que no siente? Esa es la mentalidad que debemos desterrar y como mujeres líderes de opinión, empoderadas, no podemos estar diciendo al resto: ’pero si no lo ves, hazte la loca'”, sostuvo Magaly Medina.

Luego la ‘Urraca’ imitó las palabras de Milagros Leiva en forma de burla.

“Tenemos que vivir como mujeres modernas. Hay que ser consecuentes. Somos líderes de opinión y si vamos a hablar, hay que pensarlo hasta cinco veces si se va a decir algo”, concluyó Magaly Medina.

Magaly Medina arremetió contra Milagros Leiva. (ATV)

MAGALY MEDINA VS MILAGROS LEIVA

Todo comenzó desde el inicio del programa de Magaly Medina. Se anunció que la 'Urraca' estaría como invitada en el noticiero de Milagros Leiva para hablar del regreso de 'Magaly TV'. Sin embargo, eso jamás pasó.

Desde ese momento, se especuló sobre una mala relación entre Magaly Medina y Milagros Leiva, algo que luego se reconfirmó con el caso de Nicola Porcella y luego con el de Melissa Loza y su pareja.

Milagros Leiva y Magaly Medina se dijeron de todo por las declaraciones y exclusivas sobre el caso, a tal punto que empezaron a sacarse 'trapitos sucios'. Por ejemplo, la conductora del noticiero aseguró que la 'Urraca' pidió que la entrevista del programa de Pamela Vértiz a Nicola Porcella no se emita porque no le dio la exclusiva a ella.

A su vez, Magaly Medina contó que Milagros Leiva fue a 'llorar' a los directivos de ATV cuando ella contó en conferencia de prensa que el noticiero de 90 Matinal (con su presencia) siempre le ganó al de la periodista.

ATV no tuvo más remedio que sancionar a las periodistas con un día de trabajo. Magaly Medina y Milagros Leiva no aparecieron un día cada una en su programa y fueron prohibidas de mencionarse una a la otra.