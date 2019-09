Magaly Medina arremetió contra Nicola Porcella: "No le rindo pleitesía a nadie" 

Magaly Medina dijo que Nicola Porcella debería solicitar terapia y asesorarse mejor por el juicio que le entabló.



Porcella aseguró que hablas de él para llenar tu programa...

Hablo de él y de cualquier figura del espectáculo, porque es mi trabajo, yo no le rindo pleitesía a nadie. Si a él no le gusta, me importa tres pepinos.



Comentó que debes referirte al juicio que te hizo...

Creo que debe asesorarse mejor antes de pedir mi cabeza en ese juicio, él con sus acciones se ha mostrado como es y creo que debería ir a terapia.



Pero dijo que es penado que ventiles su condición médica...

No lo hice yo, fue él en ‘El valor de la verdad’, o sea, cuando quiere victimizarse dice que es borderline, pero cuando lo critican, no... ¡Por favor! Que recuerde que la carne sale con hueso.



¿Asistirás al juzgado este 17?

Si los abogados de ATV me dicen que vaya, asistiré.