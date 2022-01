Magaly Medina dijo que en los 26 años que lleva en la televisión, ella ha escogido a sus enemigos y que no le respondería a Andrea Llosa, después que la conductora de ‘Andrea’ y ‘Nunca más’ afirmó que no le importaba lo que piense la ‘Urraca’ cuando aborda temas de farándula en sus programas.

Magaly, ya se anunció tu regreso y en redes sociales lo han celebrado...

Agradezco al público por su preferencia, ayer ya tuvimos una reunión de trabajo con mi equipo para ajustar detalles.

Sales al aire el próximo lunes 31...

En eso estamos, vamos a tener otra reunión para tenerlo más claro. Como no estuve aquí, parece que hay algunos temas por concretar en cuanto a escenografía y otros detalles, pero espero que corran.

Sin embargo, ya tu equipo está trabajando...

El equipo ya está chambeando, muy calladitos, sin hacer mucho aspaviento, como siempre. Por eso, ni bien bajé del avión (estuvo en Suiza y España de vacaciones con su esposo) no he parado, mañana sigo chambeando y también tengo que grabar contenido para redes y viajar en la noche.

Magaly, hace unos días Andrea Llosa dijo que no le importa lo que pienses, por lo que a veces aborda temas relacionados a la farándula en su programa. ¿Todo bien con ella?

Mira, desde que empecé en ATV, hace 26 años, mi equipo y yo fuimos una isla, no nos interesa el resto o una persona en especial, lo que haga o deje de hacer el resto nos interesa dos pepinos. Además, yo no le voy a contestar ni a Juliana ni Andrea ni a ‘Perico de los palotes’. Yo escojo a mis enemigos, ellos no me escogen a mí. Si alguien necesita un poco de publicidad y referirse a mí para llamar la atención de la prensa, no es mi caso, no voy a contestar.

Magaly, ¿cuál es tu opinión sobre este amor apasionado de Melissa y su bailarín, el del ‘Gato’ Cuba con Ale Venturo y su afán de publicar todo lo que hacen en las redes sociales?

Mi opinión la daré en mi programa, aún sigo en modo vacaciones, no quiero pensar en ‘chamba’ todavía. Voy a viajar con mi esposo a Miami esta noche.

HABLA ANDREA

Andrea Llosa, afirmó que no le interesa lo que piense o diga Magaly Medina y ella es libre de tocar los temas que crea conveniente en su programa de ATV. No obstante, la periodista aclaró que no hace espectáculos y no hay rencillas con la conductora de ‘Magaly TV La Firme’.

”No sé si Magaly se ha quejado (por tener en su programa a personajes del espectáculo), pero lo cierto es que las historias que más han funcionado no son de personas conocidas, sino todo lo contrario, no decimos que vamos a buscar alguien del espectáculo”, señaló Andrea.

Andrea, dices que no te interesa lo que opina Magaly, pero ella ha hablado abiertamente de su incomodidad de que toques este tipo de personajes.

No me interesa lo que piense Magaly. Yo soy libre de tocar los temas que crea conveniente y si le incomoda, ¿qué puedo hacer yo? Yo no tengo ninguna rencilla con ella, es más, si la veo la saludo. Las personas que trabajamos aquí y hablo básicamente de las mujeres: Juliana, Magaly, Pamela y yo, somos mujeres con carácter fuerte y cada quien tiene su espacio, que yo respeto y nos va bien. No hay que alucinar.

