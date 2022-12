Claudia, Brenda y Gabriela Serpa se presentaron el pasado viernes en el programa de Magaly Medina para una reveladora entrevista en vivo. Las modelos se confesaron con la urraca y la famosa actriz de JB en ATV reveló que tiene un admirador secreto que le regala flores, carteras y hasta dinero.

En un momento de la conversación, Gaby le mostró a la conductora la cartera Louis Vuitton que le obsequió su fanático, para que la periodista determine si era original o bamba. “¿Te la dio en caja y todo? No, no, es fake, no tendría que tener este tipo de acabados, bien tosco el acabado, pero pasa ah”, dijo la pelirroja.

En ese momento, Gabriela Serpa le replicó a la urraca que a ella no le interesan las posesiones materiales. “Pero Magaly, lo importante es la intención, esto no te lo vas a llevar a la tumba, no importa lo material porque vamos a llegar al nicho igual que todos” , dijo la actriz cómica.

La urraca se burló de su entrevistada y resaltó que pese a que dice que no le interesan las cosas materiales, sí le recibe 100 dólares a su admirador.

Asimismo, las hermanas le mostraron otra cartera marca ‘Aldo’ y la urraca corroboró que era original. Sin embargo, la última cartera, supuestamente ‘Valentino’, no pasó por la verificación de la conductora.

