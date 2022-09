Magaly Medina dijo que a sus enemigos los escoge ella y no le respondería a quienes pretenden ‘colgarse de sus faldas’ en busca de protagonismo, luego que Rodrigo González, ‘Peluchín’, señaló que la periodista lo llamaba a las 9.30 de la mañana, los sábados, para pedirle contenido para su programa.

Magaly, tu exahijado ‘Peluchín’ contó que le pedías contenido para tu programa...

Mira, no voy a contestarle a cada persona que se agarre de mis faldas para tener un poco de protagonismo. No puedo hacerlo de verdad. Ahora mismo estoy pendiente de mis redes y de verdad estoy superocupada. A mis enemigos los escojo yo, ellos no me escogen a mí, para nada. A mí déjame con Gisela, que por lo menos con ella estamos en el mismo level, ja, ja, ja.

La versión que Rodrigo dio sobre el rating diciendo que Andrea Llosa era la reina, hizo que ella declare que en la TV no había reinados, que le parecía huachafo hablar de las cifras y hasta Pamela Vértiz comentó que con Andrea son ‘el combo perfecto’...

Las estadísticas y los números son lo más exacto que existe y ahí están. Los auspiciadores del programa lo tienen, los canales lo tienen, la gente que trabaja en los canales igual y no se manipulan. Hay gente que sí manipula sus cifras, porque les conviene y les duele que les digan la realidad, pero ahí están los números. Yo todos los días trabajo por mi rating y se ven los resultados. Siempre quiero más y en eso estamos trabajando mi equipo y yo. Y como ya dije, no le voy a dar tanta cabida a tantos angurrientos que quieren un poco de titulares en los diarios.

LO QUE DIJO PELUCHÍN

Rodrigo González volvió a criticar duramente a Magaly Medina y aseguró que nunca menospreció el rating que hace el programa de la urraca. “Aquí no se intentó destruir, destruir es lo que hace ella en sus plataformas con apoyo de sus troles, que pone unas cifras que no son comparables, en horarios que no son comparables. No pone todos los días las cifras con su competencia directa y cómo es duplicada e incluso triplicada en la teleaudiencia”, dijo indignado el conductor de Amor y Fuego.

Por otro lado, reveló que hace algún tiempo, cuando Magaly Medina no estaba en la TV, lo llamaba para pedirle que cree contenido. “Tú me llamabas los sábados a las 9:30 de la mañana, cuando estaba durmiendo, y quería: ‘oye qué hay para hoy, no has puesto contenido, oye me puedes subir esta promo’”, relató el conductor.

Finalmente, Rodrigo González aseguró que ama su trabajo y le da igual si tiene un programa de televisión o si su única herramienta de trabajo es un celular. “A mí nadie me minimiza en mi trabajo, no me voy a achicopalar ante nadie ni ante nada porque esto es lo que amo, para esto nací y es lo que más me apasiona en la vida. No voy a permitir que se mienta y se tire abajo el esfuerzo de un gran equipo que desde aquí está haciendo cifras históricas”, concluyó.

