Magaly Medina 'arrocha' a empresario Faruk Guillén por afirmar que la va a demandar

Magaly Medina calificó de ridículo el anunció que hizo Faruk Guillén, amigo de Nicola Porcella, al señalar que la demandará.

“Tal parece que este señor ya se cree juez. Él solo se ha liberado de la gravísima acusación que le hizo Claudia Meza. Que yo sepa aún los fiscales no han culminado sus investigaciones. Por decir que parece un ‘diablo’, no vas a demandar, es ridículo. Ahora nos quieren venir a decir que fue una fiestecita tranquila y que solo tomaron chicha morada”, dijo.

Nicola contó que Claudia Meza cambió su declaración tres veces.

A veces uno dice miente, miente que algo queda. Claudia no ha cambiado su declaración, lo que hizo fue aumentarla con más recuerdos. Su versión es la misma, no puedo revelar lo que nos ha contado porque se está investigando, pero esta demanda ya no solo es por intento de violación es algo más grave y eso sus abogados lo saben. Nosotros seguiremos hasta el final con este caso.

Recordemos que el empresario Faruk Guillén declaró en el programa 'Válgame Dios' que denunciará a Magaly Medina, Claudia Meza y a Jessica Newton.

"Todo esto es una patraña y no se quedará así. Jamás pasó nada ni un beso. Esto está armado por rating y por un tema económico", manifestó.

En tanto Nicola Porcella acudió a declarar a la Depincri de Mala sobre la denuncia que hicieron Poly Ávila y Claudia Meza.