Magaly Medina se defiende y asegura que Elmer Morocho sabía que matrimonio con La Tigresa era con 'todas las de la ley'

Magaly Medina se defiende. Después de que se anunció por todo lo alto el matrimonio en TV entre Juana Judith Bustos Ahuite, mejor conocida como La Tigresa del Oriente y su pareja, el joven de 28 años Elmer Morocho, este último decidió abandonarla en el altar cuando se dio cuenta que la unión sería legal.

Como se sabe, la producción del programa de Magaly Te Ve: La Firme el joven tenía una pareja y tres hijos. Incluso, el equipo de Magaly Medina tuvo que interponer una denuncia por agresión cuando fueron a entrevistar a la mujer.

Elmer Morocho se defendió diciendo que el programa de la Urraca había armado todo y que nunca le dijeron que la boda sería real, sino solo un 'reality. Ante esta acusación, Magaly Medina decidió salir al frente y negar esta fuerte acusación.

La Tigresa del Oriente se iba a casar, pero su novio abandonó la boda y la dejó plantada en vivo. (Video: Magaly Tv. La firme)

"Elmer Morocho sabía desde el inicio que se trataba de una boda con todas las de la ley. Para mí, el matrimonio no es un juego. Si no, que lo diga Susy Díaz que se casó en mi set y aún no obtiene el divorcio", explicó Magaly Medina.

Además, la periodista dijo que si para Elmer Morocho todo se trataba del reality, fue él quien lo inventó cuando ocultó que tenía pareja e hijos mientras se pavoneaba de ser la pareja de La Tigresa del Oriente.

"El reality continuará en su imaginación o en su casa de Ventanilla donde fue ampayado con su 'otra familia'. En mi programa, jamás. No nos prestamos a juegos baratos de arribistas profesionales. Que se vaya a engañar a otros", escribió en Twitter Magaly Medina.

