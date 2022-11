Ethel Pozo comunicó que no pudo entrar al concierto de Bad Bunny porque sus entradas fueron clonadas. No obstante, sí pido disfrutar del espectáculo por ayuda de un ‘promotor’. Ante ello, Magaly Medina no se quedó callada y ‘rajó' de la falta de empatía de la ‘rubia’.

La polémica ‘urraca’ quedó sorprendida al ver que la presentadora de televisión usó su ‘fama’ para entrar al show. “¿Cómo son estas muchachitas engreídas, que solo es la ‘hija de mamá? No es solo la hijita de Gisela Valcárcel, su madre le regaló un programa de televisión, da cierto poder mediático y ella lo utilizo para entrar ”, empezó.

“Hay gente que utiliza el hecho de estar en televisión , el hecho de tener un programa, así se lo hayan regalado o no. No puede utilizar ese poder para entrar a un concierto. Si a ti te clonaron la entrada. Piña pues, asumes y eres solidaria y te quedas con el resto (...) A mi me suena a extorsión mediática ”, agregó.

Magaly Medina indignada con ‘falta de empatía’ de Ethel con fans estafados

Igualmente, la periodista de espectáculos quedó indignada porque la hija de la ‘Señito’ no le importó ver a los jóvenes estafados. “ No le interesó que 3 mil personas se quedaran afuera y no se llamaran Ethel (...) Alguien le dijo ‘ven, voy a solucionarles a ustedes sus problemas y también pasen a un ratito a ver qué podemos hacer’. Con eso no fuiste empática, tú te surraste y lo único que haz hecho es demostrar que tú sí pudiste, tú si la haces. El resto, le valió”, indicó.

Finalmente, está sorprendida de que Pozo no haya comentado de cómo entró durante su programa matinal. “Ella no está afuera, no están en la cola, está adentro. Ya las han hecho pasar a un lugar especial, a quién conocerá, quiénes serán las personas que la hicieron pasar, que le dieron un tratamiento especial, un tratamiento VIP cuando no lo merece (...) Un poquito de empatía ”, señaló.