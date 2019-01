Magaly Medina asegura que Tilsa Lozano es la 'tapa huecos' de Rodrigo González: "Cuando él se va, la llaman" | FOTOS

Magaly Medina tardó varias semanas en responderle a Tilsa Lozano , quien en una anterior ocasión la tildó de "vocabulario reducido y mente limitada" , y no dudó en llamarla la 'vocera' de Susana Umbert (Gerente de Latina) y hacer todo lo que ella le manda solo para que le den un programa.



"Ella hace así (baja la cabeza) a todo porque sino no le dan programa. Ella vive de eso, de tapar huecos, cuando Rodrigo (González) se va, la llaman, es un volante y tienen que tenerla siempre, porque finalmente sus polémicas crean audiencia", reveló Magaly Medina en entrevista para Trome.

Sin embargo, Magaly Medina dijo que no tendría problemas en volver a entrevistarla, siempre y cuando no haya "las cartitas de decirme qué tengo que preguntarle y qué no, porque esto no es Latina, es ATV y si no quieres, entonces no te sientes en el set".



"¿Tal vez se sienta y luego se va como Andrea Montenegro?", preguntamos. "Sería bonito para la audiencia y yo lo disfrutaría mucho, de eso se trata la televisión", finalizó.

Magaly Medina también habló sobre cómo en Latina la querían fuera del noticiero de Latina y que a su salida "pusieron a alguien que no expresa nada en TV", en clara referencia a Sigrid Bazán. Indicó, además, que Pedro Tenorio es un gran periodista, pero no funciona en TV.