Magaly Medina regresó luego de haberse ausentado una semana de las pantallas de ATV por haber sido diagnosticada con el coronavirus. La conductora, además enfrenta una investigación por supuestamente haber expuesto a sus trabajadores al contagio.

“Estoy tan ansiosa que hasta el hambre se me ha quitado. Con este coronavirus he perdido peso que hasta los vestidos me bailan (...) Soy una persona afortunada. Mi sistema ha reaccionado bien, pero a esta enfermedad hay que tenerle mucho miedo”, comenzó la conductora de espectáculos.

Magaly Medina indicó que si bien ella se pudo librar del COVID-19, no sucede lo mismo con otras personas que se han contagiado del coronavirus.

“Puede saltar a cualquier órgano de tu cuerpo y hay personas que se les complica su estado. Felizmente en mi caso no fue así, fui dada de alta por los médicos que lo entienden mejor que todos nosotros porque por algo son médicos y por algo estudiaron”, concluyó.

Magaly Medina afronta una investigación que inició la Fiscalía por presuntos delitos contra la salud pública, delitos de contaminación y propagación de enfermedades peligrosas , tras haber contraído el coronavirus y seguir laborando en la conducción de su programa en ATV.

Esta medida se toma tras la denuncia que formalizó el periodista César Alfredo Vignolo contra la conductora de TV. El Ministerio Público determinó que este proceso de investigación durará 60 días.

Magaly Medina regresó a su programa en ATV. (Magaly Tv. La firme)