Magaly Medina dijo que la ‘palomillada’ de bailarle a su esposo Alfredo Zambrano como lo hizo Antonela Roccuzzo al argentino Lionel Messi, es una linda complicidad de amor y está muy agradecida por los miles de comentarios que sus fans le han dejado en sus redes sociales, resaltanto su coquetería y sensualidad en el ‘juego’ con su notario.

¡Qué tal baile que le hiciste a tu esposo como Antonela a Messi!

Fue una palomillada entre mi esposo y yo. Es lindo tener ese grado de complicidad con tu pareja. Además, a él le gusta cómo bailo, jamás le he escuchado una crítica sobre mi manera de bailar, eso es amor.

El video se ha vuelto viral en las redes sociales al igual que el de Lionel Messi y su esposa Antonela Roccuzzo.

Sí, ha sido un éxito. En TikTok ya sobrepasa el millón cuatrocientos mil visualizaciones y más de dos mil comentarios, en Instagram más de medio millón y mil dos cientos comentarios, y todos los comentarios que nos han dejado son bonitos de algo que surgió del momento. Mi marido y yo les agradecemos tanto cariño.

¿Y aún continúas de vacaciones?

Sí, todavía. Estuve una semana en Miami donde compartí con mis amigos, mi hermana y la pasé bien, pero yo necesito estar más lejos para sentirme realmente de vacaciones. Hoy viajo con mi esposo, vamos a conocer Viena y Budapest por allá vamos a estar un par de semanas.

Luego de tus vacaciones, ¿ya regresas a la pantalla chica?

Así es, aunque este sería un buen momento para los espectáculos, pues hay mucho para comentar como la boda de Brunella Horna, hay mucho qué decir, todo el mundo está extrañando el chisme, pero sigo de vacaciones y por el momento no me interesa pronunciarme porque ahorita estoy en otra, solo he visto algunos videos en TikTok así que lo aprovechen los programas que están al aire porque sigo en modo vacaciones.

EL BAILE DE ANTONELA

Magaly Medina se inspiró en el baile de Antonela Roccuzzo que se hizo viral, luego que el mejor jugador del Mundial Qatar 2022, Lionel Messi, la grabó durante la celebración que tuvieron por Navidad. Elfutbolista perennizó a la madre de sus tres hijos en un video, que dura poco más de treinta segundos, bailando la cumbia ‘Pa´la selección’ y ni bien lo compartió en Instgram, red social donde tiene más de cuatro millones de seguidores, se volvió viral.

