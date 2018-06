Magaly Medina: "No estoy bajoneada" [VIDEO]

Magaly Medina comentó que no le sorprendió la renuncia de la gerente de estrategia de Latina, Luciana Olivares, y aclaró que no se siente ‘bajoneada’ por estar fuera de la televisión.



Magaly, Luciana presentó su renuncia y ahora que ya no está, ¿qué va a pasar con tu regreso, pues ella era la que te apoyaba con ‘La purita verdad’?

Lucina ya había programado su renuncia hace algunos meses. Me alegro por ella porque está muy entusiasmada con su agencia Boost y, por lo otro, eso lo sabremos cuando acabe el Mundial. No voy a especular, eso lo resolveré con los ejecutivos del canal.



¿Te vas de viaje?

Estaré la próxima semana en Miami, luego regreso para viajar con mi esposo a Europa.



Hace poco le dedicaste un post a tu esposo, comentando que es quien te levanta cuando estás por rendirte. ¿Te sientes ‘bajoneada’ por estar fuera de la televisión?

No, escribí ese mensaje porque es mi compañero de vida y mi brazo protector. Soy una persona entusiasta y activa, ‘bajoneada’ me sentí cuando estuve en la cárcel, fumaba dos cajetillas diarias y me volví anoréxica. Ahora vivo otro momento. Soy una persona libre y eso lo valoro muchísimo. (C. Chévez)