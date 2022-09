Magaly Medina afirmó que hay ‘bataclanas resentidas’ que envidian la felicidad que le rodea, luego que Giulianna Rengifo contó que su esposo, el notario Alfredo Zambrano, la llamó cuando seguía con ella, y Janet Barboza dejó entrever, en ‘América hoy’, que ‘tomada’ se habría comunicado con la cumbiambera.

“¡Dios mío! Ya no sé cuántas mentiras se van a decir. Yo, tomada, no llamo ni a mi marido, ja, ja, ja... Hay personas que alucinan que les doy la importancia que no tienen, típico de ‘bataclanas resentidas’ que ya quisieran alcanzar un poquito de la felicidad que me rodea. Las dejo que me sigan envidiando, pero no estoy para caer en su juego. Mucha gente ha tratado de traerme abajo inventando mentiras y al final desaparecieron del mapa televisivo”, expresó la ‘Urraca’.

¿Y todo marcha bien con tu esposo?, ¿ya planean su viaje de Año Nuevo?

Sí, estamos muy bien, pero aún no hemos planeado el viaje de fin de año.

CASO FARFÁN

Magaly, y este tema de Jefferson Farfán, pues el juez Jonathan Pachérrez Lumbre del 37 juzgado penal, abrió investigación en tu contra por violar su intimidad cuando estuvo con Yahaira Plasencia tiempo atrás.

Es un caso ya largo. El abogado de Farfán persiste en llamar violación de intimidad a un ‘ampay’ donde mi cámara registró la reunión que ellos tuvieron en la terraza del departamento de Miraflores hace un buen tiempo. Es como si Miyashiro (Aldo) dijera que invadí su privacidad al captarlo chapando con la Retiz (Fiorella) en la terraza del ‘depa’ de Del Portal (Óscar).

El juez te está citando y también a Patrick (Llamo, su productor), les dictó comparecencia simple.

Sí, para tomar nuestras declaraciones. Se hacen vía zoom y luego de ver las pruebas tomará la decisión de abrir proceso o no.

Farfán seguramente está pidiendo una cuantiosa indemnización...

Los detalles los desconozco. Los abogados se encargaran de estresarse, yo estoy enfocada en mi trabajo y ahora en descansar, que es lo que el médico me ha pedido.

SE OPERÓ LA ‘BUBIS’

El lunes comentaste que contra la indicación de tu médico estabas en tu set, ¿qué pasó?

Me cambiaron las prótesis mamarias y no puedo hacer movimientos bruscos con los brazos ni levantarlos. Por eso ahora estoy descansando, peor eso no significa que no esté al frente de mi programa como ya lo hice el último lunes. Además, hay mucho que comentar sobre el caso de Josimar.

