Se dijeron de todo. Magaly Medina se mostró furiosa en la entrevista que sostuvo con Janet Barboza. La Urraca no soportó más la presencia de la conductora de televisión y le pidió que se retire del set.

Magaly Medina se sintió ofendida porque Janet Barboza cuestionó su trayectoria televisiva. “No voy a permitir que pongas en duda mi carrera porque es intachable. No nos vamos a poner de acuerdo". La conductora de televisión le recordó a la periodista que ella hacía dos puntos cuando estaba en Latina, es en ese momento que la popular Urraca estalla y le pide que se retire del set.

“Quieres que te contraten en Latina, gracias a tu franela te van a volver a contratar, te van a dar un programa de dos por medio por ahí. Yo sé que tú quieres que yo fracasé", indicó la periodista. Janet Barboza intentó poner paños fríos sobre el tema e indicó que ella si quería que la periodista continué con los éxitos, sin embargo, ya era muy tarde y ninguna de las dos logró ponerse de acuerdo.

Magaly Medina le dijo que no iban a llegar a ningún lado y le agradeció su presencia. De este modo, la periodista le pidió a Janet Barboza que se retire del set de su programa televisivo.

LAS CIRUGÍAS

A penas comenzó la entrevista, la periodista se refirió a las cirugías a las que se sometió Janet Barboza. El comentario molestó a la ex figura televisiva de Latina, quien indicó que Magaly no es quién para criticar las intervenciones quirúrgicas porque ella también se ha sometido a varias.

Magaly Medina se puso a la defensiva y le preguntó a Janet Barboza si sabía cuáles eran las cirugías a las que se había sometido. El problema se produjo cuando la conductora de televisión no supo responder la pregunta de la periodista.

Fue en este momento que Magaly Medina tildó de ignorante a Janet Barboza. “Nunca me he hecho nada en la cara, yo me he potenciando, no me he metido cuchillo, ni sustancias (...) Tú eres ignorante, yo acepto y hasta doy consejos, yo de repente no nacía bonita, pero lo que tengo es que he potenciando mis atributos", dijo la periodista.

