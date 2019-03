Magaly Medina se burla de Jefferson Farfán y su ruptura con Ivana Yturbe con el rap 'Pensá, foquita, pensá'

Magaly Medina no duda en agarrar de punto a Jefferson Farfán cada vez que se da la oportunidad y tras el partido Perú vs.. Paraguay la 'Urraca' no dudó en dedicarle el rap 'Pensá, Foquita, pensá' donde se burla de su trunca relación amorosa con Ivana Yturbe , con quien terminó tras el ampay que se emitió del encuentro de la modelo y Mario Irivarren en la madrugada.



Al lado del 'Loco' Wagner, Magaly Medina se puso a rapear y a vacilar a Jefferson Farfán. "Luego de nuestro famoso ampay, hoy por fin la 'Foquita' se vio con Paraguay', dijo en la primera parte de la canción.

En este rap, Magaly Medina también le recordó su frustrada relación amorosa con Ivana Yturbe mencionando que Mario Irivarren "se quedó con su bebita". ¡Qué fuerte!

"El billetón que gastaste, cuando a cambio de su amor, a Dubái te la llevaste" , dijo Magaly Medina en referencia al viajecito que hizo la modelito para estar cerca del futbolista.

"Pensá, pon los pies en la tierra o si no terminará en Esto es Guerra", cantó Magaly Medina en tono de burla, acompañada de todos los demás miembros de su equipo de producción ¡Chapa es flor, Foquita!

De esta forma, Magaly Medina le responde a Jefferson Farfán quien intentó frustrar la emisión del ampay de Ivana Yturbe con Mario Irivarren, ofreciendole una entrevista exclusiva.