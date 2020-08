Magaly Medina criticó severamente a Patty Wong tras ser confrontada por sus reporteros sobre las denuncias de extrabajadores que la acusan de despedirlos intempestivamente en plena pandemia. La periodista se sorprendió por la facilidad que tiene la empresaria de llorar, tal como se mostró en un video que propaló en su programa ‘Magaly Tv: La Firme'

“Llora y dice que su hermana es la gerente general, esa no es respuesta, Patty Wong se llama ese chifa donde es socia ella y su hermana, pero Patty Wong es ella, ella dice “yo no lo sé”, no pues, tienes que saber lo que está haciendo tu socia porque es tu hermana”, menciona la conductora.

Magaly Medina indicó que le parece inaudito que Patty Wong se de golpes de pecho. “No nos vengan a vender a Patty Wong como si fuera la madre Teresa de Calcuta porque es como todos los empresarios, alguien que trata de salir adelante, que tiene que deshacerse de cierto personal” , agrega.

La conductora indicó que es importante que Patty Wong deje de decir que es la única empresaria que no despidió a nadie. “Que no venga a decir que ella es la única que no ha botado a nadie, al maestro chaufero lo despidieron en el primer día de la pandemia, yo no me como cuentos asi nomas”, precisa.

