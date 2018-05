Magaly Medina se burla de Sheyla Rojas [VIDEO]

Magaly Medina precisó que Sheyla Rojas debe tener ‘más correa’ y aceptar las críticas que le hizo cuando desfiló en ‘Lif week’.



“Yo estuve muy buenita, con la lengua trabada por un tiempo, pero si no me respetan tengo derecho a hablar de los personajes de la televisión y si no le gustó lo que dije, es una por otra porque es lo mismo que hacen en su canal cuando hablan de mí. No me amilano con las críticas, tengo piel de chancho, que ella también la tenga, aunque en este caso sería piel de papa rellena”, expresó la ‘Urraca’.



¿Y es cierto que Milagros Leiva te pisa los talones?

Aún está lejos, que Leiva tenga 1 o 2 puntos es noticia, pero no vende. Nosotros le ganamos todos los días a Milagros y eso sí vende. (C.Chévez)



