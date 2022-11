Magaly Medina visitó Gamarra durante la mañana del 25 de noviembre. A través de su cuenta en Instagram, compartió un video donde demostraba su popularidad cuando sus fanáticos se acercaron a saludarla y tomarse fotos con ella.

En uno de los videos se ve que intenta salir de una galería y su seguridad la cuida cuando decenas de sus admiradores le toman una instantánea y la llaman. “Gracias Gamarra por recibirme siempre con tanto cariño” , dice la descripción.

El 24 de noviembre, la periodista de espectáculos también visitó las tiendas del emporio comercial para encontrar nuevos conjuntos para su programa. De igual manera, la ‘urraca’ enseñó cómo causa sensación. “Gracias siempre por tanto cariño”, dijo.

Magaly ‘aterrizó’ a Melissa Klug por picarse

Melissa Klug no quiso contestar la pregunta de Brunella Horna sobre en qué equipo jugaría Jesús Barco, ya que consideraba que no era asunto suyo. No obstante, Magaly Medina ‘rajó' sobre el jugador, a quien lo considera un ‘futbolista mediocre’.

“ No te has juntado con una super mega estrella del fútbol, él no le llega a los talones ni al más destacado del futbolista peruano, todavía no, no destaca, es uno más del montón. Tampoco hay que arañarse con eso, o sea es un jugador mediocre ”, señaló.

“No hay que equivocarnos en decir que a Jesús lo vemos más en programas de espectáculo y en las páginas de espectáculos de los diarios, que en la parte deportiva”, agregó.

