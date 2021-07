SE APUNTÓ A LA CRÍTICA. Magaly Medina no podía quedarse atrás y también comentó el polémico look de Christian Cueva, quien fue captado abandonando el Perú en el Aeropuerto Jorge Chávez con un buzo rojo de la reconocida marca Philipp Plein.

“Este chico es borrachoso, fiestero, cada vez que viene al Perú está de juerga y siempre termina peleado con la esposa. Ha sido vinculado a varias chicas de la farándula, que dijeron que les escribió. Shirley Arica contó que se le mandó, la ‘Chama’ también...”, empezó diciendo la Urraca sobre el seleccionado peruano.

Como era de esperar, la conductora de Magaly Tv La Firme se burló de la ropa con la que fue captado Cueva. “Ese buzito Philipp Plein, o sea más de mil dólares, pero bien colorido, 1457 dólares en descuento”, dijo entre risas.

“Ahora que está jugando para un equipo de la liga árabe, le deben pagar muy bien. Para él es un sencillo comprarse un buzito pero él no elige uno discreto, porque Philipp Plein también tiene algunas cosas discretas, quería ese buzo así de conejita de Play Boy”, dijo Magaly Medina.

Asimismo, recordó que no es la primera vez que Christian Cueva llama la atención por sus looks, como hace unos meses, que lo vimos de amarillo con un conjunto Balenciaga. “Él se compra lo que nadie quiere comprarse de estas marcas”, indicó la urraca.

Por otro lado, no pudo evitar burlarse de su outfit amarillo. “De repente le hicieron un descuento porque quién va querer vestirse de amarillo patito. Yo no salgo a la calle así a menos que no quiera que no me atropellen... solo si salgo manejando bicicleta”, bromeó.