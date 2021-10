La periodista Magaly Medina mostró su molestia con el programa ‘Mujeres al mando’ y con la conductora Giovanna Valcárcel por dejar entrever que el ampay de Melissa Paredes y Anthony Aranda fue armado.

Medina habló furiosa porque recalcó que a su equipo de producción le costó mucho trabajo conseguir esas imágenes y calificó a las conductoras del programa de Latina como “envidiosas y mezquinas”.

“¿Por qué soltar una tontería así? Después que se han aprovechado de mi ampay toda la semana, ahora lo desmerecerlo de esa manera, es mezquino porque mi ampay es incuestionable. Y le ha costado a mi equipo de investigación muchísimo tiempo llevarlo a cabo... Tú no lo puedes entender porque nunca has hecho un ampay, nunca has trabajado en esto. No sé cómo estás allí parada, porque te regalaron ese puesto, pero a nosotros no nos regalaron nada”, señaló molesta la periodista.

Negó que el bailarín o Melissa Paredes sabían que los estaban grabando porque ellos jamás se expondrían de esa manera porque su relación fue clandestina.

“No sean mezquinos, que su brutalidad y envidia no las obnubile y desmerezcan un trabajo que ha sido realmente claro, minucioso y muy profesional. A nosotros no nos regalan nada, el bailarín nunca se comunicó con nosotros y nosotros no conocemos a ese bailarín ni ninguna persona de nuestro equipo”, agregó.

‘UN TRABAJO DE DIAS DE INVESTIGACIÓN’

Magaly Medina aseguró que había rumores sobre una relación clandestina entre Melissa y Anthony y reveló que poco antes de que abortaran la misión de ampayarlos lograron captarlos.

“Es un trabajo de días de investigación... Eso (que el ampay fue planeado) se le ocurre a gente mezquina, envidiosa y egoísta porque tuvimos este ampay... No les voy a explicar con manzanitas cómo se hace un ampay. Encima se cuelgan todos los días de esto... Ha costado muchas amanecidas, mucho trabajo y muchos gritos míos... Viven de nuestro ampay y ni siquiera dan gracias... Agradezcan”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO

Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba: conoce las señales que anticiparon el fin de su matrimonio

La modelo y participante de “Reinas del Show”, Melissa Paredes, puso fin a su relación con su aún esposo el ‘gato‘ Cuba, tras la difusión de unas imágenes comprometedoras con su bailarín Anthony Aranda. Este hecho causó el asombro de la farándula local, debido a que esta pareja mostraba innumerables muestras de amor.

MÁS INFORMACIÓN: