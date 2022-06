El último 17 de junio, Magaly Medina no dudó en responderle a Jazmín Pinedo, luego que la conductora le dedicó varios minutos de su programa para arremeter contra la ‘urraca’ por las críticas contra su entrevista a Jefferson Farfán.

“Para mí lo más importante es que mi hija se muestre orgullosa de mí más adelante, que me lleve de la mano que me muestre en una foto, que me muestre como su mamá y que se golpée el pecho diciendo esa es mi mamá”, resaltó la ex chica reality.

Ante ello, Magaly Medina la calificó de ‘ordinaria’ por mencionar a su familia y dejar entrever una supuesta mala relación con su hijo.

“Otra Melissa Paredes, otra ordinaria que no tiene nada mejor que hacer que meterse con mi hijo, ella me va decir cómo llevo mi vida yo. Mi hijo durante toda su vida porque él ha vivido toda mi época desde que yo era una mujer polémica. Toda la vida se ha sentido orgulloso de mí”, manifestó.

Magaly Medina: “Él dice esa es mi madre con mucho orgullo”

La conductora de ‘Magaly TV: La Firme’ recalcó que su hijo mira los periódicos y dice con orgullo que ella es su madre.

“Que no le guste salir en fotos es otra cosa, pero él toda la vida ha sido un hombre orgulloso que cuando escucha hablar de mí, ve los periódicos o televisión, él dice esa bitch es mi madre toda la vida con mucho orgullo, y esta bitch es una madre orgullosa de su hijo”, señaló.

Magaly le dice a Jazmín Pinedo que se confundió de 'diva' y lanza tremendo rumor sobre ¿Gisela?

