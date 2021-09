Magaly Medina se mostró feliz en sus redes sociales luego que su esposo, Alfredo Zambrano, le obsequió una camioneta Maserati del año y dijo que estos ‘detalles’ son constantes en su relación, pues el notario es muy ‘detallista’ y atento con ella.

”Sí, está linda (la camioneta). Mi esposo es muy detallista. Lo que pasa es que nosotros en pandemia tomamos ciertas medidas, pues vendimos los carros que teníamos. Mi esposo vendió su camioneta Mercedes Benz y la Maserati que yo tenía, nos deshicimos de los carros porque teníamos muchos en el garaje que no usábamos y además había que prepararnos para años difíciles, pero felizmente las cosas están empezando a mejorar. La verdad que mi esposo y yo hemos sido bendecidos, nunca nos ha faltado trabajo y como vendió mi camioneta yo le decía: ¿Cuándo me vas a devolver mi camioneta? y me compró esta del año, me la regaló. Además, nos hemos dado cuenta, en esta pandemia, que la vida dura un momentito, no sabemos cuándo nos vamos a ir así que es mejor disfrutar lo que en buena ley ganaste con tu trabajo”, contó Magaly.





¿Siempre ha sido así de atento?

Siempre, es más él quería regalarme una camioneta un poco más costosa, una Aston Martin, pero yo soy fan de Maserati porque me encantan los autos italianos. Alfredo, si no viviéramos en Perú seguro se compraría un Aston Martin, porque le gusta.

CARA A CARA CON ANDRÉS HURTADO

Por otro lado, Magaly contó que hoy sábado estará en el set de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’ , pues es una de las invitadas del programa que celebra un nuevo aniversario.

“No tengo otro remedio que estar cara a cara con Andrés Hurtado, ja, ja, ja... fue un acuerdo entre productores, así que ahí estaré. Además, durante mi presencia anunciará una enorme sorpresa”, detalló.

AYUDA PARA SAN JUAN DE LURIGANCHO

Magaly también comentó que cumplió con la promesa que le hizo a los pobladores de San Juan de Lurigancho, al llevarles cinco cisternas de agua, ya que el primer día (el jueves) que se acercó, con su equipo de producción, a este distrito llevó diez cisternas de agua, cilindros para almacenar este líquido elemento y cajas de agua de mesa.

Los momentos en los que Magaly Medina demostró su solidaridad

“En la medida que pueda seguir apoyando, lo haré porque es terrible lo que están viviendo en San Juan de Lurigancho. Ya llevamos las cisternas de agua, envases y pronto estaremos apoyando a los comedores populares, eso será en unas dos o tres semanas luego que hagamos las coordinaciones respectivas. Ojalá pronto se solucionen los problemas para los miles de pobladores de este distrito que está sumamente golpeado”, precisó.