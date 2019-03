Magaly Medina lamentó la cancelación del 'matri' de Sheyla Rojas y Pedro Moral

Sheyla Rojas y Pedro Moral, a través de un comunicado, confirmaron el fin de su relación y la cancelación de su boda, programada para mayo de este año. En tanto, Magaly Medina lamentó esta situación porque 'Sheyla y Moral hacían bonita pareja'.

“(La ruptura) es un tema que no lo quiero tocar ni voy a tocar.... De hecho no es un momento bonito para mí, para Pedro, ni para la familia. Lo que sí voy a decir es que soy una mujer fuerte, que nada ni nadie me va a quitar la sonrisa”, dijo Sheyla Rojas en el programa ‘En boca de todos’.

HACÍAN BONITA PAREJA

Magaly Medina lamentó que Sheyla Rojas y Pedro Moral ya no se casen, porque ‘hacían bonita parejita’ y cree que el reciente problema que la ‘Leona’ tuvo con Antonio Pavón pudo influir en esta decisión.

Magaly, ¿sabes que Sheyla y Pedro ya no se casan?

Sí, qué pena. Hacían una bonita pareja... A los dos se les veía enamorados.

¿Será por el problema que Sheyla tuvo con Pavón?

Quizás ese problema feo influyó. No podemos saber.



Y ya estaba todo avanzado para la boda que estaba programada para el 4 de mayo.

Pero a veces es mejor darse cuenta antes y escoger caminos separados, que llegar al altar arrastrando problemas sin resolver. Es una pena.