¿Por qué Magaly Medina luce demacrada y no apareció en vivo en su programa 'Magaly Tv. La firme'?

Magaly Medina no apareció en vivo en su programa 'Magaly Tv. La firme' debido a que está en una clínica cuidando su salud, afirmó en un Instagram Stories.

En el video, Magaly Medina se veía demacrada, anunciando que no estaría en vivo en su programa 'Magaly Tv. La firme'.



"Hola, buenos días, hoy me toca estar aquí, me toca cuidar mi salud, así que los veré el lunes en el programa en vivo. Deseénme buena suerte", dijo Magaly Medina.



Hace unos días, Magaly Medina tuvo que eliminar una fotografía de sus redes sociales. La conductora de ATV había publicado una imagen luciendo ropa fitness, pero en lugar de recibir apoyo de sus fans, obtuvo críticas.



Según informó Meche Barrios en la columna de Ampay, la fotografía de la popular 'Urraca' no mostraba con claridad su ombligo.



En declaraciones pasadas , Magaly Medina contó que por recomendación de su amiga María Pía Copello, había empezado a producir contenido para sus redes sociales. Por eso, tiene un equipo de fotografía, video, maquillaje y styling.