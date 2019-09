"Magaly Medina es un cáncer para la sociedad peruana", arremete Antonio Pavón | FOTOS

Antonio Pavón tuvo fuertes calificativos contra la conductora Magaly Medina. Desde España, el torero lamentó que la 'Urraca' se haya puesto del lado de Sheyla Rojas cuando él denunció hace unos meses que no podía ver a su hijo.

El ex conductor de TV se encuentra viviendo en España tras la decisión de un juez de que el menor debe vivir junto a la rubia. Aclaró que él jamás atacó a Magaly Medina hasta que ella lo traicionó.

"Yo nunca traicioné a Magaly hasta que ella me atacó. Se posicionó con Sheyla de la noche a la mañana diciendo que un niño tiene que estar obligatoriamente con su mamá, ¿pero si la mamá no lo atiende? Mi reacción no fue buena, no fue correcta", explicó en declaraciones al diario Ojo.

En un momento de la entrevista al citado medio, Antonio Pavón tuvo duras palabras contra la pelirroja y aseguró que ella es un 'cáncer' para el Perú porque promueve el odio y el rencor entre la sociedad.

"¿Ella quién se cree que es?, ¿La dueña del país? Cuánta gente le diría a Magaly que se vaya del país? Ella es un cáncer para la sociedad peruana. Es lo peor que le puede pasar porque inculca odio, rencor...", indicó.

Recordemos que una de las últimas veces que Magaly Medina mencionó a Antonio Pavón en su programa fue para advertirle que tomaría medidas para que el español no pueda ingresar nuevamente al Perú luego de recibir ataques y mensajes ofensivos de su parte.