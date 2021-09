Magaly Medina recibió lujosos regalos de la marca Christian Louboutin como muestra de agradecimiento de las hijas de Andrés Hurtado ‘Chibolín’. Josetty y Génesis sorprendieron a la ‘urraca’ con cartera, zapatos y perfume valorizados en casi 15 mil soles.

La conductora de Magaly TV La Firme recibió estos lujosos y exclusivos detalles con una sonrisa, sin embargo, a través de su Instagram les aclaró a las influencers de moda que no tienen por qué regalarle algo.

Magaly Medina sobre carísimos regalos de Josetty y Génesis Hurtado: “No me compren, no lo necesitan”

“Son regalos que anoche me abochornaron Génesis y Josetty. Yo sé que ustedes lo hacen con mucho cariño, pero yo quiero decirles que las notas que les hago, los elogios que les doy son porque las aprecio y en realidad les tengo mucho cariño a ustedes y a la carrera que tienen”, inició diciendo Magaly.

Además, la ‘urraca’ dejó en claro que como periodista no espera recibir algo a cambio. En esa línea, remarcó que no intenten ‘comprarla’ porque su cariño ya lo tienen.

“No necesitan regalarme nada, las cosas que un periodista hace reconociendo algo es porque se lo merecen y no porque tengamos que recibir algo a cambio, por favor yo les pido que no me regalen, no me compren chicas, no lo necesitan hacer. Yo les agradezco un montón, pero del único que no me siento abochornada cuando me regala algo es de mi marido”, agregó.

ANDRÉS HURTADO SE VA DEL PERÚ

Magaly Medina reveló durante su presentación en el programa ‘Hoy es sábado con Andrés’ que el popular ‘Chibolín’ radicará en México luego que firmara un contrato con TV Azteca.

“No lo podía creer, se va como flamante contratación de Azteca Televisión, ciudad de México, y nosotros vamos a ser parte del contrato y si tú autorizas puedo ir a grabarlo a Andrés allá cuando firme su contrato y así fue. Nos fuimos, lo trasladaron en helicóptero, estuvimos con el gerente general de Azteca TV, vimos la firma de contrato, es real”, remarcó.

Magaly reveló que la llegada de Hurtado a México fue realmente de una celebridad al asegurar que el canal le ha dado todos los lujos de los que está acostumbrado como un triplex, un ferrari e incluso lo trasladaron en helicóptero.