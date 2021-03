TRAS CUERNOS, PALOS. Magaly Medina habló sobre la salida de Carlos Enrique Banderas, más conocido como Carloncho, del programa En Boca de Todos. La separación del locutor radial del programa se debe a sus declaraciones machistas sobre sus exparejas, incluida Rosángela Espinoza.

Magaly Medina señaló que no celebra la decisión, sin embargo, considera que Carloncho tenía que recibir algún tipo de sanción por la comparación machista que hizo entre sus exparejas y platos de comida.

“Es una mala noticia, Pro TV separó a Carloncho, jamás celebraré que alguien se quede sin trabajo, pero como comunicadores tenemos que afrontar nuestros errores, ser responsables por aquellas faltas que cometemos”, mencionó la conductora de televisión.

La conductora cree que todo acto tiene una consecuencia, en ese sentido es que entiende la separación de Carloncho del programa En Boca de Todos, donde se desempeñaba como conductor.

“Definitivamente esa esa una consecuencia tremenda, pero es una cuestión que se deriva de un comportamiento sexista, uno no puede tolerar ese tipo de comportamientos menos en los tiempos que vivimos”, continuó Magaly.

El rostro de Magaly TV La Firme afirma que el locutor radial debe asumir su responsabilidad. “Realmente sí es lamentable, pero las cosas son así. No nos hubiéramos enterado de los comentarios si es que no los ventilábamos en este programa”.

LE RECOMENDÓ QUE VAYA A TERAPIA

En sus disculpas, Carloncho se justificó diciendo que sus declaraciones son una broma, “una joda”. Magaly Medina considera que son insultos no códigos: “De repente él pensó que estaba conversando con amigotes, igual de cavernícolas que él, en una cantina funcionarán así”.

Magaly Medina también le aconseja al locutor radial que vaya a terapia. “A mí no me pareció parodia, lo hablabas con furia, con cólera, necesitas ir al consultorio de un psicoterapeuta. No uses un medio como la radio para diseminar tus complejos”.

La conductora menciona que el locutor radial se jactó de su relación con Rosángela Espinoza en términos deplorables. “Qué desastroso, caras vemos (...) y no sabemos ahora porque este chico tiene un problema de televisión junto a mujeres. Su defensa para mí lo ha pintado más de cuerpo entero”.

DESPIDEN A CARLONCHO

Carloncho fue separado del programa ‘En boca de todos’ por las declaraciones que hizo en el espacio que conduce en Radio Moda. El locutor radial comparó a su expareja Rosángela Espinoza con un pollo sancochado.

Ricardo Rondón, conductor del programa En Boca de Todos, indicó que la situación de Carloncho es ‘delicada’ dado el escándalo que generaron sus comentarios machistas. “Hoy Carloncho nos nos acompaña en el programa. Su situación es difícil debido a sus comentarios lamentables en un medio de comunicación. Ante una situación como esta, que no tienen justificación, el canal y Pro TV producciones ha decidido separar a Carloncho de En Boca de todos”, dijo Ricardo Rondón.

LAS DECLARACIONES DE CARLONCHO

El programa de Magaly Medina difundió los comentarios sexistas de Carloncho sobre Rosángela Espinoza .

“Si ustedes creen que la única vez que he comido pollo sancochado fue esa, se equivocan. Yo he comido pollo sancochado, el rata me va a entender, chicharrón, doble plato, manjares. He comido 20 veces mejores manjares y me he chupado el plato y me he chupado el hueso y me he metido el rocoto para que me pique todavía y con chupada de plato. Las cosas son como son, hermano”, recalcó sin desparpajo y orgullo Carloncho, popular locutor radial.

