Magaly Medina se pronunció sobre las críticas que recibió Shirley Arica por su ampay con Jean Deza. En específico, a las que hizo Carlos Cacho, quien sugirió que la modelo siembra a los futbolistas y trabaja en complicidad con los urracos.

“A Shirley Arica le han dicho que ella sembró a Jean Deza y que por eso los urracos tenemos muy buenas tomas dentro del ampay. Hay gente bien mezquina, no es fácil, no es nada fácil hacerlo, acá hay un equipo grande, tenemos un equipo de investigadores y periodistas, a veces no consiguen absolutamente nada, pero a veces nuestra persistencia da frutos sobre todo en casos de jugadores indisciplinados como Jean Deza”, dijo enfática Magaly Medina sobre las declaraciones que hizo Carlos Cacho.

Además, la conductora indicó que la más molesta con esa sugerencia es la misma Shirley Arica, quien utilizó sus redes sociales para decirle a Carlos Cacho que no la salude más en eventos y le recordó que ella fue la única que lo ayudó cuando salió de la cárcel.

Magaly Medina indicó que los dichos de Carlos Cacho le parece un reflejo de su ignorancia. “Ignorancia de las personas que hablan sin saber cómo se realiza este programa. Ni tonta que fuera (Shirley Arica), se les ocurre que va a denunciar a alguien con el que está saliendo (...) no es lógico pues, no es creíble, como dice Rodrigo, un poquito de por favor, diez céntimos de por favor”, dijo la conductora de Magaly TV La Firme.

Carlos Cacho puso en duda la veracidad del ampay de Jean Deza con Shirley Arica que emitió el programa de Magaly Medina asegurando que podría haber sido sembrado por ‘La chica realidad’. “A Shirley siempre la ampayan ¿no? Bien raro ¿no? Y qué buenas tomas ¿no? Que suerte de los reporteros de saber donde los encuentran ¿no? Siempre sembrando”, escribió Carlos Cacho. La modelo ha sido protagonista de la mayoría de ampays con Jean Deza, en discotecas o al interior de distintas viviendas. En todas las situaciones, el futbolista aparece consumiendo bebidas alcohólicas y cigarros.

