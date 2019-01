Magaly Medina sobre la carta notarial de Jefferson Farfán: "Me parece atentatoria contra la libertad de expresión"

‘Eres bien caradura’, afirmó Rodrigo González contra Magaly Medina, por afirmar que ella no se ‘vendía por una botella de whisky o una invitación a un box’, en referencia a su cercanía con Jefferson Farfán en la fiesta del ‘Zorro’.



El conductor de ‘Válgame Dios’ le recordó a la ‘Urraca’ su amistad con algunas figuras de la farándula, a las cuales criticó en el pasado como Jessica Newton, Renzo Costa, Antonio Pavón y Karen Schwarz.



“¿Tú no te acuerdas cómo criticabas los certámenes de belleza y cómo ponías en duda la credibilidad de los mismos? Hasta que te hiciste íntima de la Newton... ya no te acuerdas cómo ayudabas a Antonio Pavón, lo protegías y después rajabas de Sheyla Rojas, pero fuiste a llevarle regalitos y eras íntima de ella”, dijo ‘Peluchín’.



Luego, agregó: “Antes despotricabas de Karen Schwarz, pero luego Ezio (Oliva) te propuso ayudarte a manejar tus auspicios, te olvidaste de todo lo que habías dicho. Igual, como cuando tenías para preguntarle un montón de cosas a Renzo Costa, pero como era auspiciador de tu programa lo hacías entrar en un Ferrari y lo aplaudías y te tomabas fotos hasta con Brunella”, dijo el conductor.



Finalmente, bastante ofuscado, señaló: “Tú me vas a venir a decir a mí que me vendo por un whisky. Como dice tu programa, la firme, la firme que eres bien caradura”, finalizó.



‘OÍDOS SORDOS’



Magaly, ‘Peluchín’ se disgustó contigo.

Estoy totalmente concentrada en mi nuevo programa que no tengo tiempo ni ganas de ver lo que hacen en otros canales. Toda mi energía está en ‘Magaly TV, la firme’. Me interesa superarme, para todo lo demás no tengo oídos, como siempre.



¿Pero hablar del whisky y el box fue por él?

Para nada, me refería a su círculo de amigos a quienes permiten que publique todo.



¿La carta notarial de Farfán te sorprendió?

Me parece atentatoria contra la libertad de expresión.



¿Es eso o te tiene miedo?

Habría que preguntárselo a él.



¿Esperas subir en el rating?

Eso queremos, es la adrenalina y de eso vivimos los que estamos en la televisión. Fue el primer programa, pero aún hay mucho por corregir. Por mi estado de salud no ensayé así que fue como un programa cero.