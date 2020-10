Magaly Medina contó que los abogados de ATV respondieron ayer las cartas que les envió Sheyla Rojas, donde les solicita más de un millón de dólares de reparación civil, y en la que le aclara que no es una ‘delincuente’.

“La carta que manda el abogado es bastante ofensiva porque dice que tengo un ‘modus operandi’ con la gente de la farándula y el ‘modus operandi’ lo tienen los delincuentes, los grupos organizados. El nuestro es un programa de entretenimiento. Soy una rehabilitada, a la justicia de mi país no le debo nada, cumplí con todo, si solicitan mis antecedentes judiciales verán que no los tengo, porque estoy ‘limpia’", dijo la Urraca.

"También alega que no terminé la carrera, pero le recuerdo que mis años de ejercicio de la profesión me avalan, mis 15 años liderando el rating con mi programa y eso es talento. Yo no desmerecí a Sheyla Rojas, ella lo hizo con su proceder”, agregó.

¿Ya respondiste la carta?

Ayer, los abogados del canal respondieron las dos.