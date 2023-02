Barrió el piso con ambos. Magaly Medina no se quedó callada y aprovechó algunos minutos de su programa, emitido el martes 21 de febrero, para responderle a Melissa Paredes.

Todo ocurrió cuando Paredes habló acerca de su visita al Club Árabe y los comentarios que tuvo Medina en contra de ella. Es así que la modelo soltó una frase que enojó a la ‘Urraca’.

“En ningún momento vi a ninguna como mujer como tú dices… la única que es acomplejada, eres tú, eres la única que tienes que estar cuidando a su marido sino voltea a ver a otras mujeres . Las mujeres que van a ese club son divinas, regias y seguras de sí misma, así que ubícate”.

¿Qué le dijo Magaly Medina a Melissa Paredes y Anthony Aranda?

La periodista de espectáculos minimizó a Anthony Aranda e hizo una comparación con su esposo, Alfredo Zambrano, a quien calificó como una persona exitosa.

“Mi esposo es exitoso, no es un muerto de hambre. Si tú tienes a una persona que le tienes que pagar la cuenta en un restaurante es tu problema porque no es mi bolsillo, pero yo siempre digo uno se enamora de quien admira. Yo no podría enamorarme de un mamarracho que no admiro”.

Magaly destruye a Melissa por hablar mal de su esposo. VIDEO: ATV

TE PUEDE INTERESAR: