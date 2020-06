PISA EL PALITO. La cólera cegó a Magaly Medina y la hizo confundir la ficción con la realidad. La periodista leyó un chat entre Andrés Wiese e integrantes de La Beba Army, el problema es que la imagen es trucada.

“Hay una cosa que yo sí tengo que decir que me parece grave, esta es una conversa donde a él le consultan (...) este grupo de videogamers, parece que todas son mujeres como un club de fans”, menciona Magaly Medina.

Magaly Medina tildó de geishas al grupo por “ponerse con lazo y todo” frente a Andrés Wiese. La periodista en todo momento afirma que la conversación es real. “Les estaba dando el go, vayan lo que tengan que hacer, hagan lo que sea, no puede ser que un hombre (...)", indica la periodista.

La conductora continúa su diatriba furiosa contra Andrés Wiese, sin embargo, la conversación que muestra no es verídica. “Ya no me asombra, si alguien ha tenido este tipo de comportamiento con sus fans en redes sociales no me asombra, es irresponsable, irracional y lo pinta de cuerpo entero”, dice Magaly Medina.

MAGALY MEDINA DENUNCIA A BEBA ARMY

Magaly Medina se mostró furiosa contra la agrupación “La Beba Army” e indicó que está dispuesta a ir a la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DIVINDAT) para que procese a la agrupación.

Magaly Medina indicó que se suma a las acusaciones que hace Mayra Couto contra “La Beba Army”. “Quiero alertar a la policía especializada en este tipo de delitos cibernéticos. Estos son unos chicos, un grupo que le hace bullying a quienes les da la gana, piden cerrar cuentas de Instagram y Facebook”, menciona la periodista.

“Si tengo que ir hasta la Policía Cibernética el día de mañana voy a ir, y voy a hacer la denuncia respectiva. En mi caso personal desactivé mis cuentas cuando esta jauría de desadaptados empezó a amenazarme. A mí ningún grupo de mocosos malcriados que no han sido bien criados en respetar la opinión diferente de la gente”, precisa Magaly Medina.

Magaly Medina lee chat falso entre Andrés Wiese y La Beba Army (TROME)





